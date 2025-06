Ponte di Ragone Ferrero FdI | Fare chiarezza sui ritardi la Regione si assuma le proprie responsabilità

Ripristinare il ponte sul fiume Montone è fondamentale per garantire la mobilità e la sicurezza delle frazioni circostanti. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alberto Ferrero, ha chiesto alla Giunta dell’Emilia-Romagna di fare chiarezza sui ritardi: «La Regione deve prendersi le proprie responsabilità». In un momento in cui infrastrutture sicure sono cruciali per lo sviluppo locale, questa situazione solleva interrogativi sulla gestione dei fondi pubblici e sull'efficienza amministrativa.

Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Alberto Ferrero, ha presentato un'interrogazione alla Giunta dell'Emilia-Romagna per fare chiarezza sui ripetuti ritardi nei lavori di rifacimento del ponte sul fiume Montone, lungo la strada provinciale 5, per il collegamento tra le frazioni di.

Leggi anche Allerte meteo, argini 'deboli' e autorizzazioni: perché il ponte di Ragone è demolito a metà e non si sa quando riaprirà - Dopo la riapertura del cavalcavia di Porto Fuori, c’è attenzione alle allerte meteo e alle limitazioni sugli argini, mentre il ponte di Ragone, demolito a metà, rimane chiuso senza una data certa di riapertura.

