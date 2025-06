Ponte di Kerch perché è importante per Putin | è il simbolo dell’annessione russa della Crimea

Il Ponte di Kerch non è solo un’infrastruttura, ma un simbolo potente dell'identità russa. Il suo danneggiamento da parte dei servizi segreti ucraini rappresenta un colpo diretto all’orgoglio di Putin e alla narrazione della grandezza russa. In un contesto di tensioni geopolitiche crescenti, questo ponte diventa il fulcro di una battaglia più ampia per il controllo e la legittimità nella regione. La sua storia continua a scrivere pagine di un conflitto che ci riguarda tutti

Non è solo il cordone ombelicale strategico con il territorio russo, essendo l'unica via di terra per i rifornimenti militari alla penisola, ma per Vladimir Putin ha un valore simbolico inestimabile: il Ponte di Kerch, colpito e danneggiato per la terza volta dal 2022 dai servizi segreti di Kiev, è il simbolo dell' annessione della Crimea alla Grande Madre Russia. Con i suoi 18,1 chilometri è il ponte più lungo della Russia e dell'Europa intera. Attraversa lo stretto di Kerch, ai due lati del quale si estendono da un lato la Russia "storica" e dall'altro la Crimea, tornata sotto il controllo di Mosca nel 2014.

Ucraina, colpito il ponte di Kerch in Crimea con ordigni subacquei, 007 Kiev: "Usati 1100 kg di esplosivo", Mosca: "Terroristi" - Un attacco audace e strategico: il ponte di Kerch in Crimea è stato colpito con ordigni subacquei, segnando un nuovo capitolo nel conflitto tra Ucraina e Russia.

