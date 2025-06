Ponte di Crimea Kiev colpisce di nuovo l' infrastruttura russa | perché è così importante per la guerra

Il ponte di Crimea, simbolo strategico della connessione tra Russia e Crimea, torna al centro dell'attenzione. I servizi di sicurezza ucraini hanno lanciato un attacco mirato, colpendo nuovamente una delle infrastrutture più critiche per il Cremlino. Questo evento non solo segna un’ulteriore escalation nel conflitto, ma sottolinea anche l'importanza delle operazioni di sabotaggio nella guerra moderna. Cosa ci riserverà il prossimo capitolo?

I servizi di sicurezza ucraini hanno condotto un'altra operazione unica nel suo genere, colpendo per la terza volta il ponte di Crimea: secondo l'Sbu (i servizi di sicurezza ucraini). 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Ponte di Crimea, Kiev colpisce (di nuovo) l'infrastruttura russa: perché è così importante per la guerra

Leggi anche 007 ucraini: “Colpito il ponte di Crimea, esplosivo nei piloni sott’acqua”. È il terzo attacco all’infrastruttura - Nell'era dei conflitti ibridi, il terzo attacco al ponte di Crimea segna un punto cruciale nella strategia di resistenza ucraina.

