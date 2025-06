Ponte del 2 giugno Rimini presa d' assalto | hotel pieni e ombrelloni occupati al 70% Sembrava Ferragosto

Rimini ha vissuto un ponte del 2 giugno da record, con hotel al completo e spiagge affollate come a Ferragosto. Con il 90% delle camere occupate e ombrelloni riempiti al 70%, questo inizio di stagione estiva fa ben sperare per il turismo italiano. La voglia di vacanza e socialità è tornata prepotente, segno che i viaggiatori cercano esperienze autentiche e rilassanti. È il momento giusto per scoprire la bellezza della Riviera Romagnola!

Camere degli hotel occupate oltre al 90% e ombrelloni riempiti al 70%. Sono i numeri di un weekend eccezionale per Rimini e la Riviera Romagnola. Il lungo fine settimana del 31 maggio, 1 e 2 giugno, ha di fatto aperto ufficialmente una stagione estiva che lascia davvero ben sperare. E se per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Ponte del 2 giugno, Rimini presa d'assalto: hotel pieni e ombrelloni occupati al 70%. "Sembrava Ferragosto"

