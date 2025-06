Pomeriggio 5 Myrta Merlino lascia e al suo posto arriva Cesara Buonamici | l' indiscrezione

Myrta Merlino dice addio a "Pomeriggio 5"? Le voci si intensificano e il nome di Cesara Buonamici rimbalza come possibile erede. In un periodo in cui i talk show cercano volti freschi per riconquistare l'attenzione del pubblico, questa transizione potrebbe segnare un cambiamento significativo nel panorama televisivo. Riuscirà Buonamici a portare nuova linfa a un format così iconico? Restate sintonizzati!

Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5? Secondo recenti indiscrezioni al suo posto potrebbe arrivare Cesara Buonamici. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Pomeriggio 5, Myrta Merlino lascia e al suo posto arriva Cesara Buonamici: l'indiscrezione

Leggi anche Myrta Merlino pronta a lasciare Pomeriggio 5? Arriva l’indiscrezione: ” Non ce la fa più a lavorare tutti i pomeriggi” - Myrta Merlino pronta a dire addio a Pomeriggio 5? Secondo quanto riportato da Dagospia, la conduttrice starebbe valutando l'idea di lasciare il programma pomeridiano, stanca dell'impegno quotidiano.

Segui queste discussioni sui social

F1 2025 - #Test #Bahrain, giorno 1 #pomeriggio: Norris ricomincia davanti. Max solo terzo it&utm_medium=mastodon Leggi la discussione

VIDEO | #Scippo in pieno #pomeriggio: #vittima tiene testa al #ladronews/2024/09/pomigliano-scippo-pieno-pomeriggio-vittima-scappare-ladro/ Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Pomeriggio 5, Myrta Merlino lascia e al suo posto arriva Cesara Buonamici: l'indiscrezione

comingsoon.it scrive: Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5? Secondo recenti indiscrezioni al suo posto potrebbe arrivare Cesara Buonamici.

Myrta Merlino, “trovata l’erede a Pomeriggio 5”: la scelta di Pier Silvio Berlusconi

Lo riporta libero.it: Mediaset avrebbe deciso di puntare su Cesara Buonamici (in uscita dal Gf) per rilanciare la sfida a La Vita in Diretta. Per Myrta pronto il trasloco su Rete 4.

Myrta Merlino fuori da Pomeriggio 5: al suo posto una celebre giornalista

Si legge su msn.com: Myrta Merlino presto potrebbe dire addio a Pomeriggio 5: gli ultimi rumors vedrebbero Cesara Buonamici come possibile sostituta. Si fanno sempre più insistenti le voci che vedrebbero Myrta Merlino fuo ...