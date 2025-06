Pomarance leader nella geotermia Il riconoscimento di Legambiente

Pomarance si erge a faro della geotermia italiana, con un riconoscimento fresco di stampa da Legambiente. Questo piccolo comune toscano brilla non solo per i suoi paesaggi, ma anche per il suo impegno verso un futuro sostenibile. In un'epoca in cui la transizione energetica è cruciale, Pomarance dimostra che è possibile coniugare innovazione e tradizione. Un esempio da seguire per tutte le comunità italiane che aspirano a diventare green!

POMARANCE Il Comune di Pomarance si conferma leader nazionale nella produzione di energia da fonte geotermica: un nuovo record vergato nero su bianco nel report 2025 stilato da Legambiente. In Italia negli ultimi 20 anni le rinnovabili, così come le buone pratiche energetiche, registrano una lenta ma importante crescita e diffusione. La conferma arriva dai dati del nuovo report di Legambiente "Comuni Rinnovabili", realizzato in collaborazione con il Gse e arrivato alla sua 20° edizione, dalle oltre 350 esperienze virtuose censite in questi anni e dalle cinque realtĂ vincitrici del Premio ComunitĂ Energetiche Rinnovabili e Solidali (C. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pomarance, leader nella geotermia. Il riconoscimento di Legambiente

