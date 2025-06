Polonia | Tusk chiederà il voto di fiducia

In un clima politico europeo sempre più instabile, Donald Tusk si prepara a chiedere un voto di fiducia al parlamento polacco, dopo la sconfitta del suo candidato alle elezioni presidenziali. Questa mossa non è solo una questione di sopravvivenza politica, ma riflette anche le tensioni tra progressismo e conservatorismo che attraversano il continente. Riuscirà Tusk a mantenere la sua leadership in un momento cruciale? La risposta potrebbe influenzare l'intera Europa.

In primo ministro della Polonia, Donald Tusk, chiederà il voto di fiducia al parlamento dopo che il suo candidato, Rafal Trzaskowski, ha perso le elezioni presidenziali. al parlamento Il primo ministro polacco Donald Tusk ha annunciato la sua intenzione di chiedere al parlamento un voto di fiducia sul .

