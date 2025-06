Polonia il premier Tusk chiederà il voto di fiducia l’11 giugno dopo la vittoria dei nazionalisti alle Presidenziali

Il premier polacco Donald Tusk si prepara a chiedere un voto di fiducia l'11 giugno, in un contesto di crescente tensione dopo la vittoria dei nazionalisti. Con l'Europa in allerta, il futuro della democrazia in Polonia è a rischio. Questo scenario mette in luce come le scelte politiche locali possano influenzare equilibri geopolitici globali. Riuscirà Tusk a riequilibrare la situazione o la Polonia continuerà a marciare verso l'isolamento?

La freddezza con la quale il blocco euro-atlantico ha accolto la vittoria del nazionalista Karol Nawrocki al ballottaggio delle Presidenziali in Polonia spiega meglio di qualsiasi altra cosa la preoccupazione degli alleati per il futuro del Paese dell’Est Europa. Perché la conferma di un esponente del partito Diritto e Giustizia (Pis) come prima carica dello Stato rischia di aprire una crisi di governo che rischierebbe di travolgere l’esecutivo moderato guidato da Donald Tusk. Preso atto del risultato, il primo ministro ha infatti annunciato che l’11 giugno chiederà il voto di fiducia in Parlamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Polonia, il premier Tusk chiederà il voto di fiducia l’11 giugno dopo la vittoria dei nazionalisti alle Presidenziali

