In Polonia, la democrazia ha parlato: Karol Nawrocki, nuovo presidente conservatore, ha ottenuto una storica affluenza popolare. Ma il festeggiamento è stato subito offuscato dalla macchina del fango della sinistra, pronta a demonizzare. Questo fenomeno non è isolato; è un riflesso di una tendenza europea dove il dibattito politico si trasforma in attacco personale. Attenzione: la vera sfida sarà rispondere con idee e visioni, non con insulti.

In Polonia, il popolo ha votato. E ha scelto. Con un’affluenza che ha superato il 72,8%, Karol Nawrocki è stato eletto presidente della Repubblica. Ma non appena le urne hanno dato il loro responso, si è alzato il sipario sulla solita recita: la demonizzazione dell’avversario politico. È il copione ormai abusato della sinistra europea — e dei suoi circoli mediatici — che, quando perde, non riconosce la sconfitta, la “patologizza”. Nawrocki vince, la sinistra aziona la macchina del fango. Nawrocki è un conservatore, anticomunista convinto, vicino ai valori nazionali e candidato eletto del PiS — partito alleato di FdI in Europa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Polonia, demonizzazione a comando: la sinistra scatena la macchina del fango contro il nuovo presidente conservatore

