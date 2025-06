Polizia locale scontro in consiglio La consigliera Rossi | Chiedo scusa

Scontro in consiglio comunale: la consigliera Rebecca Sara Rossi si scusa dopo le polemiche. "Le mie parole sono state travisate", afferma, sottolineando l'importanza del principio di presunzione di innocenza. Questo episodio mette in luce un tema caldo della politica moderna: la responsabilità nella comunicazione e il potere delle parole. In un'epoca in cui ogni dichiarazione può scatenare tempeste, la prudenza è più che mai necessaria. Come reagiranno gli elettori a questa vicenda?

"Desidero fare chiarezza: le mie parole sono state utilizzate per creare una narrativa che non mi caratterizza. Nessuna accusa verso la polizia locale: personalmente sono e sarò sempre per il principio per cui si è innocenti fino a prova contraria". Prova a ‘chiudere il caso’, il consigliere comunale del Pd Rebecca Sara Rossi, finita nella bufera dopo il consiglio di giovedì. Sotto accusa il suo intervento relativamente alla necessità , suggerita dal centrodestra, di dotare di taser la polizia locale cittadina. Di Rossi hanno chiesto le dimissioni le minoranze - Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Lista Macchioni - e anche il Sulpl, il sindacato di polizia locale, cui non sono piaciuti i richiami della consigliere alla vicenda processuale che vede attualmente coinvolti alcuni agenti della della polizia locale sassolese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Polizia locale, scontro in consiglio. La consigliera Rossi: "Chiedo scusa"

