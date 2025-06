Polisportiva Borghesiana Arcangeli è il neo coordinatore dei vari settori

Un traguardo che racconta una passione: Valerio Arcangeli, pilastro della Polisportiva Borghesiana, è ora il coordinatore dei vari settori. Da fondatore nel 1979 a leader, ha dedicato una vita intera allo sport nel cuore di Roma. Questo cambiamento è emblematico di un trend che vede le associazioni sportive abbracciare la continuità e l'esperienza come valore fondamentale. Scopri come la sua visione potrà ispirare le nuove generazioni!

Roma – Una vita alla Polisportiva Borghesiana. Valerio Arcangeli ha trascorso una gran parte dei suoi 76 anni nel sodalizio di via Lentini, considerando che fu tra i fondatori della società nel settembre del 1979. “Allora cominciammo dall’atletica e subito dopo da qualche attività pallavolistica. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Polisportiva Borghesiana, Arcangeli è il neo coordinatore dei vari settori

