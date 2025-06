Poli museali allarme dal sindacato | Ridotti gli orari di apertura

Un allarme che risuona forte tra le mura storiche di Volterra: il sindacato Cub denuncia la riduzione degli orari di apertura dei musei, un colpo per la cultura locale. In un'epoca in cui il turismo culturale è in crescita, è fondamentale garantire accesso e sicurezza ai nostri patrimoni. La città rischia di perdere non solo visitatori, ma anche parte della propria identità . Scopri quali saranno le ripercussioni su arte e lavoro!

VOLTERRA Il sindacato Cub esprime preoccupazione per le recenti decisioni dell’amministrazione comunale di Volterra riguardo ai poli museali della città . Secondo quanto dichiarato in una nota, "sono stati adottati provvedimenti che comportano la riduzione degli orari di apertura al pubblico e la soppressione di alcune postazioni di guardiania nei vari musei cittadini. Queste scelte, motivate dall’amministrazione con dichiarazioni rassicuranti, hanno già avuto effetti negativi sull’ occupazione stagionale ". Ecco la ricostruzione che fornisce il sindacato rispetto alla situazione che si sta creando, relativamente agli impieghi stagionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Poli museali, allarme dal sindacato: "Ridotti gli orari di apertura"

