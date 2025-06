Poker flipper e Pac-man Ecco l' incredibile storia di Sam Farha

Dalle luci dei flipper alle tavole del poker: la storia di Sam Farha è un viaggio affascinante nell'arte del gioco. Celebre per la sua sconfitta al WSOP del 2003, Farha ha saputo trasformare ogni sfida in opportunità. Cresciuto nel mondo arcade, ha portato la stessa strategia vincente ai tavoli da poker. In un'epoca in cui il gioco d'azzardo sta conquistando sempre più appassionati, la sua storia è un esempio di resilienza e talento. Scopri

Nel mondo del poker è diventato famoso per aver perso il titolo WSOP del 2003 ma Sam Farha è un professionista vincente di lunga data. Da ragazzino era un mago del flipper e un prodigio a Pac Man. Si trasferì negli Stati Uniti a metà degli anni '70, scoprì il poker e la sua vita cambiò. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Poker, flipper e Pac-man. Ecco l'incredibile storia di Sam Farha

