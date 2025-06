Pokémon TCG | Rivali Predestinati tutto sul ritorno del Team Rocket

Il 30 maggio 2025 ha visto il trionfante ritorno del Team Rocket nell’espansione Scarlatto e Violetto – Rivali Predestinati del Pokémon TCG! Questo revival non solo stuzzica la nostalgia dei fan di lunga data, ma introduce anche strategie innovative per i giocatori. Scopri come affrontare i rivali con nuove carte che mescolano passato e futuro, rendendo ogni battaglia unica e avvincente. Non perdere l’occasione di arricchire la tua collezione!

Il 30 maggio 2025 ha segnato il ritorno di uno dei team più iconici del mondo Pokémon: il Team Rocket. Con l'espansione Scarlatto e Violetto – Rivali Predestinati, il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon offre ai giocatori e collezionisti un'esperienza che unisce nostalgia e nuove strategie. Data di uscita e disponibilità. Rivali Predestinati è ufficialmente disponibile dal 30 maggio 2025. Tuttavia, i giocatori hanno avuto l'opportunità di partecipare a eventi pre-release a partire dal 17 maggio 2025, grazie ai kit Sfida Strategica distribuiti nei negozi specializzati.

Leggi anche Pokémon GCC: Scarlatto & Violetto Rivali Predestinati, la recensione - Con l'espansione Rivali Predestinati, disponibile dal 30 maggio, Pokémon GCC Scarlatto e Violetto si arricchiscono di nuove sfide e carte.

