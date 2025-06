Pogba riparte dalla Francia? L’ex Juve offerto a questo club | il futuro del centrocampista potrebbe essere presto definito Cosa filtra

Paul Pogba pronto a ripartire dalla Francia: l’ex Juve potrebbe trovare una nuova casa in un club che promette di rilanciarlo. Dopo una stagione segnata da infortuni e squalifiche, il centrocampista cerca la sua rivincita nel calcio europeo, mentre il mercato si infiamma. Questo è il momento cruciale per Pogba: riuscirà a dimostrare il suo valore e riscrivere la propria storia? La curiosità cresce!

Pogba riparte dalla Francia? L’ex Juve offerto a questo club: ecco cosa filtra sul futuro del centrocampista. La seconda esperienza di Paul Pogba con la Juventus non è mai realmente iniziata. Tornato a Torino nell’estate del 2022, il centrocampista francese ha collezionato solo 12 presenze prima della lunga squalifica per doping che lo ha tenuto lontano dai campi per 18 mesi. Il contratto con la Juve è stato risolto da mesi ed è ora svincolato. Secondo Footmercato e RMC Sport, Pogba sarebbe stato offerto al Monaco, club che potrebbe offrirgli una nuova opportunità in Ligue 1. Intanto, il giocatore continua ad allenarsi negli Stati Uniti, in attesa di una chiamata per ripartire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pogba riparte dalla Francia? L’ex Juve offerto a questo club: il futuro del centrocampista potrebbe essere presto definito. Cosa filtra

