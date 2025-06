Poetry slam | a Palermo la semifinale regionale del campionato sette poeti sul palco per conquistare la finale

Una serata imperdibile per gli amanti della poesia e dell'arte! Palermo si trasforma in un palcoscenico vibrante, dove sette poeti daranno vita a performance emozionanti, cercando di conquistare il cuore del pubblico e un posto nella finale nazionale. Questo evento non è solo un concorso: è l'epicentro di un trend che celebra la parola come strumento di espressione e connessione. Non perdere l'occasione di essere testimone di talenti in ascesa!

Palermo ospita la semifinale regionale del Campionato nazionale L.I.P.S. di Poetry Slam. Dopo mesi di qualificazioni cittadine, il 14 giugno, alle ore 21, i poeti si sfidano sul palco di Arci tavola tonda, ai Cantieri culturali della Zisa, per conquistare un posto nella finale nazionale.

After the inevitable crashall the warring factions #splinteredand were carried awayby the indifferent breezeFuture forensic historianswill seek to excavateprofound lessonsfrom the rubble wreckagebut all they need dois look in the mirror#vs… Leggi la discussione

First Time DownJune 3, 2025after they took parts off for methey gave me the leftoverssaying, you’re weird kidbut OK, not the weirdestyou wouldn’t believe the ERnow that, that’s where the madnessshows teeth, gets busy, Demerolnot really slo… Leggi la discussione

