PoesiaPresente Lab In arrivo le Olimpiadi con trenta scuole

In un'epoca in cui la creatività scolastica è fondamentale per formare menti aperte, PoesiaPresente Lab si distingue, portando sul palco trenta scuole con due opere evocative. “Il cielo è un ditale per cucire” e “Silenzio, gesto, parola e ancora silenzio” non sono solo titoli, ma un invito a riflettere sull'importanza del linguaggio emotivo. In un contesto di preparazione alle Olimpiadi, queste performance dimostrano che l'arte può unire e ispir

Due spettacoli, due titoli che sembrano già poesie: “Il cielo è un ditale per cucire” e “Silenzio, gesto, parola e ancora silenzio”. È con queste performance che PoesiaPresente Lab ha chiuso il suo anno di attività, trasformando la sede di via Donatello 12 in un luogo di vibrante emozione. Un teatro gremito, parole che accarezzano, pungono, sorprendono. PoesiaPresente oggi non è solo una scuola di poesia: è un motore culturale in piena ascesa, capace di coinvolgere generazioni, scuole, quartieri, territori. Giovani e adulti, professionisti e curiosi, italiani e nuovi cittadini. Tutti trovano in questo laboratorio permanente uno spazio per esprimersi e incontrarsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - PoesiaPresente Lab. In arrivo le Olimpiadi con trenta scuole

Su questo argomento da altre fonti

PoesiaPresente Lab. In arrivo le Olimpiadi con trenta scuole. 🔗Cosa riportano altre fonti

PoesiaPresente Lab. In arrivo le Olimpiadi con trenta scuole

Lo riporta ilgiorno.it: Due spettacoli, due titoli che sembrano già poesie: “Il cielo è un ditale per cucire” e “Silenzio, gesto, parola e ancora silenzio”. È con queste performance che PoesiaPresente Lab ha chiuso il suo an ...

Una città in rima: a Monza nascono le Olimpiadi della poesia

Riporta msn.com: Questa una delle finalità delle “Olimpiadi della poesia” di Monza proposto dall’associazione Mille Gru e PoesiaPresente in collaborazione con il Comune e la Fondazione della comunità di ...