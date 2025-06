Poderi Luigi Einaudi degustando la storia

Scoprire i vini di Poderi Luigi Einaudi è come assaporare un pezzo di storia italiana. Fondata dal secondo presidente della Repubblica, l'azienda incarna un perfetto connubio tra tradizione e innovazione. I nostri palati si sono deliziati con il Verduno Pelaverga Doc, fresco e aromatico, e il Barolo Docg Ludo, potente e complesso. Un'esperienza che non solo celebra il vino, ma anche un territorio ricco di cultura e passione. Non lasciatevi sfuggire questa degust

L'azienda fondata a Dogliani dal secondo presidente della Repubblica (uno che amava dire di non perdersi una vendemmia) è oggi una realtà dinamica ma con un forte legame con il territorio, che viene rispettato attraverso pratiche consapevoli e sostenibili. Abbiamo assaggiato il Verduno Pelaverga Doc e il Barolo Docg Ludo.

