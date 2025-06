Poca sicurezza davanti alla Reggia | Attivare telecamere senza indugi

Sicurezza e turismo sono due facce della stessa medaglia. La richiesta di Maurizio Del Rosso di attivare telecamere intorno alla reggia di Caserta non è solo un appello, ma un segnale di allerta: il degrado minaccia un patrimonio dell'umanità. In un'epoca in cui la valorizzazione dei luoghi storici è cruciale per attirare visitatori, non possiamo permetterci di trascurare la loro sicurezza. È tempo di agire!

"Non è accettabile che un monumento di rilevanza mondiale, punto di riferimento per il turismo e crocevia per pendolari e viaggiatori, sia circondato da un degrado così profondo”. Così Maurizio Del Rosso, coordinatore cittadino Lega Caserta e già consigliere comunale e provinciale, interviene sul. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Poca sicurezza davanti alla Reggia: "Attivare telecamere senza indugi"

I computer quantistici sono davvero una minaccia per la sicurezza informatica?Qualcuno sostiene che siamo alle soglie di un'apocalisse digitale. Proviamo a fare un po' di chiarezzaIl post di [@jaromil]( è su [@WiredItalia]( Leggi la discussione

