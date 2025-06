PNRR-Scuola | arriva la Carta del Docente per i precari ma l’importo cambia

L'approvazione del decreto PNRR-Scuola segna un passo cruciale verso una riforma educativa attesa da tempo. Con l'introduzione della carta del docente per i precari, il panorama scolastico italiano si prepara a una trasformazione. Tuttavia, l'importo della carta cambia, suscitando interrogativi e aspettative tra gli insegnanti. Un'opportunità da cogliere, mentre il settore education si evolve per rispondere alle sfide del futuro!

L’approvazione del decreto PNRR-Scuola da parte della Camera dei deputati, con 189 voti a favore e 97 contrari, introduce significative modifiche all’organizzazione scolastica a partire dall’anno 20252026. Questo provvedimento, fondamentale per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tocca diversi aspetti, inclusa la gestione della nuova Carta del Docente. Dopo 10 anni cambia l’impianto . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

