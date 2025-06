Pnrr la Camera approva la fiducia al decreto legge con 189 sì

Con 189 voti a favore, la Camera ha dato il via libera al decreto legge sul Pnrr, un passo cruciale per il futuro dell'Italia. Questo provvedimento non solo accelera l'attuazione delle misure di ripresa, ma segna anche l'inizio di un nuovo percorso per il sistema educativo nazionale. In un contesto globale dove l'istruzione è sempre più centrale, questa decisione rappresenta un'opportunità imperdibile per costruire un’Italia più forte e resiliente.

Con 189 voti favorevoli e 97 contrari, l’Aula della Camera ha confermato la fiducia al governo sul dl Pnrr, il provvedimento già approvato dal Senato recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 20252026. I lavori dell’Assemblea riprenderanno alle ore 14,30 con l’esame degli ordini. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Pnrr, la Camera approva la fiducia al decreto legge con 189 sì

Leggi anche Decreto PNRR-Scuola, in Aula alla Camera il 30 maggio: dall’assunzione idonei concorso, alla promozione della filiera tecnico professionale, dagli istituti tecnici al reclutamento dei docenti. La scheda - Il Decreto PNRR-Scuola, giunto in Aula alla Camera il 30 maggio 2025, promette significativi cambiamenti nel panorama educativo italiano.

Segui queste discussioni sui social

Anche il Veneto ha un problema con i medici di base. I dati che smontano il “modello” #corsoformazionemedicinagenerale #medicidimedicinagenerale #assistenzaterritoriale #cittadiniassistibili #ministerodellaSalute #ambulatoripopolari #cased… Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

Pnrr, la Camera approva la fiducia al decreto legge con 189 sì

Lo riporta gazzettadelsud.it: Con 189 voti favorevoli e 97 contrari, l’Aula della Camera ha confermato la fiducia al governo sul dl Pnrr, il provvedimento già approvato dal Senato ...

Pnrr scuola, dichiarazioni di voto e votazioni sulla questione di fiducia - in diretta dalla Camera

Da repubblica.it: In diretta da Montecitorio, dichiarazioni di voto e votazioni sulla conversione in legge del dl relativo al Pnrr per la scuola, su cui il governo ha posto la questione di fiducia.

Dl Pnnr: ok della Camera alla fiducia con 189 sì

Segnala lanuovasardegna.it: Roma, 3 giu (Adnkronos) - Via libera della Camera alla fiducia sul Dl Pnrr e anno scolastico con 189 sì e 97 no. L'esame del provvedimento riprenderà alle 14,30 con gli Ordini del giorno.