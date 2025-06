Più di 50 giovani estromessi dal congresso provinciale del Pd la reazione | Conservazione di una logica di potere

Oltre 50 giovani sono stati esclusi dal congresso provinciale del PD, nonostante avessero rispettato tutte le regole. Questa esclusione segna un chiaro segnale di una logica di potere che resiste al cambiamento, in un momento storico in cui i giovani chiedono voce e rappresentanza. È un campanello d'allarme per il partito: la generazione futura non accetterà passivamente questa "disfatta". Quale futuro si disegnerà per una politica che ignora i giovani?