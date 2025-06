Piscina comunale chiusa il Pd chiede spiegazioni | Perché proprio quando finiscono le scuole?

La chiusura della piscina comunale di Tuscania proprio all'inizio dell'estate solleva interrogativi e malumori. Il PD chiede spiegazioni, evidenziando che questa decisione rischia di penalizzare famiglie e bambini, proprio nel momento in cui avrebbero potuto sfruttare l'impianto. Con l'aumento della sensibilità verso attività all'aperto, è cruciale garantire spazi adeguati per il benessere della comunità. È tempo di fare chiarezza!

Dal primo giugno la piscina comunale di Tuscania è chiusa per via di lavori all'impianto idrico. Il circolo Pd di Tuscania interviene in merito alla mancata comunicazione da parte dell'amministrazione comunale e per questo chiede chiarezza sulla questione. "Da giorni si parlava, nella. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Piscina comunale chiusa, il Pd chiede spiegazioni: "Perché proprio quando finiscono le scuole?"

Leggi anche Roccasecca, successo per l'attività motoria nella piscina comunale per gli studenti del tempo pieno della scuola primaria - Roccasecca celebra il successo dell’attività motoria nella piscina comunale per gli studenti del tempo pieno della scuola primaria.

Ne parlano su altre fonti

Piscina comunale di Tuscania chiusa dal 1° giugno, Pd: “Il Comune faccia chiarezza”

Come scrive newtuscia.it: NewTuscia – TUSCANIA – La piscina comunale di Tuscania, inaugurata un anno fa, è chiusa da ieri, 1° giugno. Da giorni si parlava, nella cittadina, di uno stop imminente, poi, a dare ufficialità alla n ...

Piscina chiusa, scatta la petizione per salvarla

Segnala msn.com: Niente nuoto e tintarella nell’impianto di via Caviaga, quest’estate la piscina scoperta del parco Mattei resterà chiusa. Ma la ...

Tolfa, la piscina resta chiusa

Come scrive civonline.it: “Sento la necessità ed il dovere di sottoporre a tutti i cittadini ed alle amministrazioni comunali l’importante questione della chiusura della Piscina ... del PD. "Abbiamo presentato un ...