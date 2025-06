Piscina a raso con vista in paradiso | il Romeo Hotel inaugura la stagione della Terrazza Krug

La terrazza Krug del Romeo Hotel è pronta a incantarvi! Con l’arrivo della bella stagione, l'infinity pool diventa il palcoscenico perfetto per ammirare il Golfo di Napoli in tutto il suo splendore. Un'esperienza che va oltre il relax: è un invito a immergersi nella bellezza e nella gastronomia di alta classe. Non perdete l'opportunità di vivere momenti indimenticabili a picco sul mare!

