Pirelli tra Usa e Cina Il governo italiano si muove sul Golden Power

Il governo italiano mette in campo il Golden Power per proteggere Pirelli, strategica nel panorama globale. Con tensioni tra USA e Cina sempre più palpabili, questa mossa sottolinea l'importanza delle filiere nazionali. Adolfo Urso conferma un’azione proattiva, rispondendo così alle richieste di Confindustria. Un segnale forte che rimarca come la sicurezza economica sia una priorità nel nuovo contesto geopolitico. Rimani aggiornato, il futuro della mobilità è in gioco!

Sul dossier Pirelli, il governo italiano è “attivo e vigile nell’ambito di una procedura della Golden Power che è stata giĂ realizzata”. A dirlo è Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, che stamattina, a margine di un evento a Fiumicino, ha risposto all’appello lanciato poco prima da Emanuele Orsini, presidente di Confindustria. Le parole di Urso “Il governo è stato in campo da subito secondo le regole europee e italiane che riguardano la procedura della Golden Power anche alla luce dei provvedimenti americani”, ha spiegato il ministro con riferimento all’avviso informale inviato a Pirelli dal dipartimento del Commercio degli Stati Uniti in cui si afferma che i produttori di automobili che integrano la tecnologia Cyber Tyre nei loro veicoli connessi potrebbero dover richiedere un’autorizzazione specifica per poter vendere tali auto nel Paese. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Pirelli tra Usa e Cina. Il governo italiano si muove sul Golden Power

