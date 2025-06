Pirelli in stallo | Confindustria sollecita intervento del governo per difendere il Made in Italy

Pirelli, simbolo del nostro Made in Italy, si trova in un momento cruciale. Con il presidente di Confindustria che chiede un intervento deciso del governo, ci troviamo di fronte a un’opportunità: difendere le nostre eccellenze è essenziale per garantire competitività e innovazione nel panorama globale. In un’epoca in cui il Made in Italy è sempre più sotto attacco, quale sarà la risposta del governo? La sfida è aperta!

Pirelli è oggi in stallo. Serve una risposta forte del Paese. Auspichiamo che il governo difenda Pirelli, un'eccellenza del nostro Made in Italy, avverte il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, commentando a margine di un evento a Parma la situazione di impasse legata al confronto con il socio Sinochem ed alle nuove leggi Usa che vietano l'accesso al mercato, su tecnologie sensibili, a società con soci pubblici cinesi. "Senza una riduzione stabile della quota di Sinochem sotto il 25%, Pirelli non potrà crescere negli Usa, con gravi ricadute anche in Italia: molte nuove assunzioni e importanti investimenti sarebbero infatti a rischio", evidenzia il leader degli industriali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pirelli in stallo: Confindustria sollecita intervento del governo per difendere il Made in Italy

Leggi anche Lo stallo con i cinesi rischia di frenare Pirelli. L’allarme dell’ad Casaluci - L’amministratore delegato di Pirelli, Andrea Casaluci, avverte che lo stallo con gli azionisti cinesi di Sinochem rischia di frenare lo sviluppo futuro del gruppo.

