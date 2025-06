Pioneer | Il più grande sistema di stoccaggio energetico italiano presentato da Enel e Aeroporti di Roma

Scopri Pioneer, il colosso italiano del stoccaggio energetico che trasforma le batterie delle auto elettriche in risorse preziose! Presentato da Enel e Aeroporti di Roma, questo progetto rivoluzionario non solo promuove la sostenibilità, ma segna un passo verso un futuro energetico più innovativo e inclusivo. Perché le batterie esauste possono brillare ancora, contribuendo a un'economia circolare e green. È l'inizio di una nuova era energetica?

Il progetto Pioneer, il più grande sistema di stoccaggio energetico italiano che riutilizza batterie di auto elettriche, presentato a Fiumicino da Enel e Aeroporti di Roma, che lo hanno sviluppato, "è un progetto innovativo, che ci dice che le batterie esauste possono avere una seconda vita", ma anche "un progetto inclusivo perché coinvolge tre case automobilistiche diverse (Nissan, Mercedes-Benz e Stellantis, ndr)" e "un progetto di integrazione", mettendo a fattor comune "la competenza il know-how di aziende e soggetti italiani", come appunto Enel e Adr. Lo ha detto Francesca Gostinelli, head of Enel X global retail, in occasione dell'inaugurazione del progetto, il primo sistema italiano di storage second-life per la decarbonizzazione dell'hub aeroportuale.