Pioltello bar tolto alla criminalità Intitolato a Giuseppe Di Matteo

Un bar confiscato alla criminalità ora diventa un faro di speranza per i giovani di Pioltello! Intitolato a Giuseppe Di Matteo, il locale offre doposcuola e corsi di lingua italiana, promuovendo un messaggio di legalità e riscatto. In un'epoca in cui la lotta alla mafia si fa sempre più urgente, questo spazio rappresenta un simbolo di rinascita e comunità. Un passo importante per costruire un futuro migliore insieme!

Il doposcuola e i corsi di lingua italiana per ragazzi nel nome di Giuseppe Di Matteo. Al piccolo sciolto nell’acido dalla mafia è dedicato il bar confiscato alla criminalità organizzata in piazza Garibaldi, ristrutturato dal Comune e messo a disposizione di due importanti realtà pioltellesi del sociale e ora intitolato alla giovane vittima di Cosa Nostra. Una cerimonia alla quale hanno voluto partecipare in tanti: dal preside Alessandro Fanfoni, alla guida dell’Istituto comprensivo "Iqbal Masih", alla vice Maria Rendani, al parroco don Alberto Galimberti. In prima fila, Libera Martesana con Antonio Brescianini, Rete antimafie Martesana, Avviso pubblico con il coordinatore per la Lombardia Fabio Bottero, assessore all’Edilizia pubblica del Comune di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pioltello, bar tolto alla criminalità. Intitolato a Giuseppe Di Matteo

