Pioli Juve svolta nel futuro dell’allenatore | concreta apertura del tecnico per quella squadra Le ultime

Stefano Pioli, attuale allenatore della Fiorentina, potrebbe essere a un passo dalla Juventus: una svolta che potrebbe ridisegnare le strategie bianconere. Con il calcio italiano in continua evoluzione e la ricerca di nuovi talenti sul mercato, l'interesse per Pioli rappresenta una mossa audace. Come si inserirà questa decisione nel rinnovato progetto juventino? Non perdere i prossimi sviluppi su questo intrigante capitolo del nostro calcio!

Pioli Juve, svolta nel futuro dell’allenatore accostato anche ai bianconeri: tutti i dettagli e cosa può accadere. La Fiorentina è a caccia di un nuovo allenatore dopo la separazione con Raffaele Palladino dello scorso 30 maggio. Secondo Gianluca Di Marzio, Sky Sport, si registra una concreta apertura di Stefano Pioli, pronto a tornare sulla panchina viola. I contatti tra le parti sono continui e la pista si fa sempre più calda. Attualmente allenatore dell’ Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e accostato anche alla Juve, con un ingaggio da 12 milioni di euro, Pioli ha già allenato la Fiorentina dal 2017 al 2019, prima del passaggio al Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pioli Juve, svolta nel futuro dell’allenatore: concreta apertura del tecnico per quella squadra. Le ultime

Leggi anche Pioli Juve, occhi puntati anche sul tecnico ex Milan: è ancora in lista in caso di addio all’Al-Nassr. Novità sul futuro dell’allenatore - La Juventus guarda con attenzione a Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, nel momento in cui si valutano le prossime mosse per la panchina.

Juventus, per la panchina spuntano le ipotesi Inzaghi e Pioli

Pioli Juve: l’allenatore torna in Serie A? C’è già stato un contatto con una squadra italiana, cosa filtra sul suo futuro. Ultimissime

