Pioggia di medaglie per Gymnasium ai campionati italiani di nuoto artistico

La Gymnasium Banca 360 FVG brilla ai campionati italiani di nuoto artistico, regalando una pioggia di medaglie e titoli. Questo straordinario risultato non solo celebra il talento delle atlete, ma riflette anche un trend crescente nel mondo dello sport che valorizza la preparazione e l’impegno. In un’epoca in cui il benessere fisico è al centro dell’attenzione, queste giovani atlete dimostrano che passione e dedizione portano sempre frutti succosi. Voci di futuro!

Il nuoto artistico della Gymnasium Banca 360 FVG chiude la sua stagione in bellezza. Le ragazze hanno concluso il 20esimo campionato Italiano UISP con titoli e medaglie da aggiungere nella bacheca degli ultimi trionfi sportivo. Merito della preparazione e della qualità espressa dalle singole. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Pioggia di medaglie per Gymnasium ai campionati italiani di nuoto artistico

