Pioggia di contributi per migliorare l' offerta sportiva del territorio

Una vera e propria pioggia di contributi sta per cadere sui sette Comuni della provincia di Padova! Grazie ai fondi regionali, si potrà investire in impianti sportivi moderni e sicuri, creando un ambiente ideale per i giovani. Questo non è solo un miglioramento locale, ma rappresenta un passo significativo verso una cultura sportiva più forte. Scommettere sulla formazione dei talenti significa costruire il futuro del nostro territorio!

Liquidità per i comuni per valorizzare lo sport e i giovani. «Saranno sette i Comuni della provincia di Padova che potranno beneficiare dei contributi regionali per interventi di adeguamento normativo, miglioramento e ristrutturazione degli impianti sportivi. Un’ulteriore conferma dell’attenzione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Pioggia di contributi per migliorare l'offerta sportiva del territorio

