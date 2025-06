Pieve Incontra - Oscar Farinetti

Dopo il successo di ospiti illustri, Pieve Incontra si prepara a una serata imperdibile con Oscar Farinetti, l'ideatore di Eataly. Venerdì 6 giugno, il mondo della cultura e dell'imprenditoria si fonde in un incontro che promette ispirazione e riflessioni sul futuro del buon cibo e della sostenibilità . Un'opportunità unica per scoprire come la passione per la qualità possa cambiare le nostre vite e il nostro consumo. Non mancare!

Dopo i sold out per il cardinale Matteo Zuppi, per Francesca Mannocchi e per Franco Baresi, venerdì 6 giugno sarà la volta di Oscar Farinetti. Tocca all'imprenditore e scrittore piemontese chiudere l'8^ edizione Pieve Incontra, la rassegna culturale organizzata dalla Città di Pieve di Soligo.

