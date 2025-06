Pietro Vignali | Fondi regionali per la stazione sciistica di Schia che rischia di chiudere

Pietro Vignali lancia un appello per salvare la stazione sciistica di Schia, un gioiello delle Alpi Appenniniche che rischia di chiudere. Con finanziamenti regionali, questa localit√† potrebbe rinascere come polo di attrazione per turisti e amanti della montagna. La sua chiusura non sarebbe solo una perdita locale, ma segnerebbe un passo indietro per lo sviluppo sostenibile del turismo in Appennino. √ą tempo di investire nel futuro!

La Regione preveda finanziamenti per la stazione turistica di Schia, nel comune di Tizzano Val Parma. A chiederlo, in un'interrogazione, √®¬†Pietro Vignali (FI)¬†che ricorda come "la stazione turistica di Schia pur essendo un polo di grandi potenzialit√† per l‚ÄôAppennino parmense per le attivit√†. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ¬© Parmatoday.it - Pietro Vignali: "Fondi regionali per la stazione sciistica di Schia, che rischia di chiudere"

Segui queste discussioni sui social

#Conclave: i preparativi, le regole, i numeri, i nomi e i profili dei #cardinali #elettoriSono 133 i #porporati che dal 7 maggio dovranno #eleggere il 267 successore di #Pietro: il 39% europei, 17 italiani. L'80% creati da #Francescoonline… Leggi la discussione

#Conclave: i preparativi, le regole, i numeri, i nomi e i profili dei #cardinali #elettoriSono 133 i #porporati che dal 7 maggio dovranno #eleggere il 267 successore di #Pietro: il 39% europei, 17 italiani. L'80% creati da #Francescoonline… Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

Vignali: «Schia è stata abbandonata dalla Regione»

Riporta gazzettadiparma.it: «Schia è stata abbandonata dalla Regione. Si trovi al più presto una soluzione per sostenerla finanziariamente, altrimenti sarà destinata ad essere ulteriormente ridimensionata se non addirittura a ch ...

Sanità, Vignali (FI):: "Dispositivi medici fermi in deposito"

Scrive msn.com: "La Regione Emilia-Romagna ha speso oltre 4,3 milioni di fondi Pnrr per dispositivi medicali ... del capogruppo di Forza Italia in Regione Pietro Vignali, che ha presentato un’interrogazione.

Parma, Pietro Vignali si ricandida a sindaco

Da tgcom24.mediaset.it: Pietro Vignali si candida a sindaco di Parma. Lo ha annunciato lui stesso sabato durante una conferenza stampa. L'ex primo cittadino, che aveva già guidato la città dal 2007 al 2011 ...