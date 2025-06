Pierce Brosnan parla del finale di MobLand di una possibile seconda stagione e della voglia di tornare a interpretare Bond

Pierce Brosnan, a pochi mesi dal trentesimo anniversario del suo iconico debutto in "GoldenEye", accende i riflettori sul finale di "Mobland" e lascia intendere una possibile seconda stagione. Ma non è tutto: l'attore esprime anche il desiderio di indossare nuovamente il tuxedo di James Bond. In un'epoca in cui le icone del passato tornano in auge, la nostalgia per il 007 di Brosnan rischia di essere un fenomeno irresistibile!

Pierce Brosnan, a novembre, festeggerĂ trent'anni da che ha debuttato nel ruolo di James Bond nel film GoldenEye del 1995. Sono passati quasi tre decenni dalla volta in cui il suo 007 si è lanciato con il bungee jumping da una diga, ha seminato il caos per le strade di San Pietroburgo a bordo di un carro armato ed è entrato nella hall of fame dei personaggi piĂą memorabili nell'uccidere un cattivo interpretato da Sean Bean. Pierce Brosnan ha vissuto il proprio apice nei panni dell'agente 007 grazie a GoldenEye, un capitolo che molti, me compreso, considerano il migliore della sua era. Il suo viaggio nei panni di Bond ha incontrato strade piĂą tortuose nei film successivi, accolti con un crescendo di critiche severe. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Pierce Brosnan parla del finale di MobLand, di una possibile seconda stagione e della voglia di tornare a interpretare Bond

Leggi anche 007: Rosamund Pike ricorda il provino come Bond Girl in cui le chiesero di spogliarsi e la ceretta a Pierce Brosnan - Rosamund Pike rivive l'imbarazzante provino per il ruolo di Miranda Frost in "007 - La morte può attendere", nei cui frangenti le venne chiesto di spogliarsi.

