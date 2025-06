Pieno di ambulanze in pronto soccorso | 20 mezzi in fila ma pochi casi gravi così il sistema collassa

Il pronto soccorso del Policlinico di Foggia è in crisi: 20 ambulanze in fila, ma solo pochi casi gravi. Un segnale allarmante che mette in evidenza un problema sistemico nella gestione delle emergenze. In un momento in cui il sistema sanitario è già sotto pressione, è cruciale riflettere su come riorganizzare i servizi e garantire assistenza efficace a chi ne ha davvero bisogno. La salute non può aspettare!

"Pieno" di ambulanze al pronto soccorso del Policlinico di Foggia, dove alle 11.52 di oggi, 3 giugno 2025, si è toccato il picco di 20 mezzi di soccorso in attesa per emergenze di varia natura ed entità. Tra i casi al vaglio del presidio di emergenza-urgenza foggiano, vi sono anche i feriti di un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - "Pieno" di ambulanze in pronto soccorso: 20 mezzi in fila ma pochi casi gravi, "così il sistema collassa"

