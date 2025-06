Piccoli manichini per grandi manovre salvavita la nuova donazione di Team Enjoy

Team Enjoy non si ferma mai! Con una nuova donazione di venti manichini ‘Mini-Anne’, l'associazione dimostra il suo impegno per la formazione degli operatori del servizio di Emergenza Territoriale 118 di Modena. Questi piccoli manichini rappresentano un grande passo avanti nelle manovre salvavita, contribuendo a formare professionisti sempre più preparati. In un contesto in cui la salute è al centro dell'attenzione, ogni gesto conta. Scopri perché dietro ogni grande azione c'è una rete di

Team Enjoy conferma la sua vicinanza al servizio di Emergenza Territoriale 118 dell’Azienda USL di Modena con un’altra donazione. Ieri mattina, venerdì 30 maggio, l’associazione ha consegnato venti manichini, denominati ‘Mini-Anne’, utilizzati dagli operatori dell’emergenza urgenza per la. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Piccoli manichini per grandi manovre salvavita, la nuova donazione di Team Enjoy

Segui queste discussioni sui social

#SerieA | #Cagliari, #Nicola: "Faccio i complimenti a #Bisseck. Stiamo rimettendo in forma #Coman, #Obert, e #Zappa. #Piccoli deve andare per forza in doppia cifra"com/xnxybbyf Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Piccoli manichini per grandi manovre salvavita

Riporta temponews.it: Team Enjoy conferma la sua vicinanza al servizio di Emergenza Territoriale 118 dell’Azienda USL di Modena con un’altra donazione. Ieri mattina, venerdì 30 maggio, l’associazione ha consegnato venti ma ...

Manichini e simulazioni hi-tech, così medici e infermieri si allenano all'emergenza

Scrive msn.com: (Adnkronos) - Manovre salvavita su un manichino dalle sembianze umane che reagisce agli stimoli, sistemi hi-tech in grado di simulare quello che avviene ogni giorno in un'area di emergenza-urgenza.