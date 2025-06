Piccoli cittadini crescono

Bergamo si unisce a un cambiamento epocale: oltre 300 Comuni italiani, da Milano a Napoli, conferiscono la cittadinanza onoraria ai bambini nati da genitori stranieri. Un gesto simbolico che celebra la diversitĂ e arricchisce il tessuto sociale della nostra societĂ . Questo riconoscimento non solo onora i piĂą piccoli, ma sottolinea l'importanza di un futuro inclusivo. I piccoli cittadini crescono, e con loro, la speranza di una comunitĂ piĂą unita.

Bergamo. Da una settimana, anche la nostra città è entrata a far parte della nobile schiera di oltre 300 Comuni italiani- Milano, Torino, Bologna, Napoli, Modena, Venezia, Rimini per citarne alcuni – che hanno deciso di conferire la "cittadinanza onoraria" a bambine e bambini nati in Italia da genitori stranieri. Questo riconoscimento non concede i diritti della cittadinanza piena, ma è un passo avanti per dare valore a persone che con la loro presenza, la loro cultura, la loro diversità contribuiscono alla crescita di una comunità. Sicché, in attesa dell'agognata riforma di legge sulla cittadinanza agli stranieri residenti nel nostro Paese, che non ha mai rappresentato una priorità per il Parlamento, il Comune ha sentito la necessità etica di non discriminare bambine, bambini e adolescenti inseriti nelle nostre classi ormai da anni.

