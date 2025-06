Piccola stella matematica | premio in ricordo di Pina Ciarcia

Oggi a Grottaminarda, il Premio “Piccola Stella Matematica” ha illuminato il plesso Piani, celebrando la passione per la matematica e il ricordo dell'insegnante Pina Ciarcia. Questo evento non è solo una competizione, ma un'opportunità per ispirare le giovani menti a esplorare il mondo dei numeri. In un'epoca in cui le STEM sono fondamentali, stimolare l'amore per la matematica nei più piccoli è un passo cruciale per il futuro. Chi sarà la

Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuta questa mattina a Grottaminarda presso il plesso Piani “Maria Pia Landi” dell’Istituto Omnicomprensivo “San Tommaso d’Aquino”, la cerimonia di consegna del Premio “Piccola Stella Matematica”, in ricordo della compianta Insegnante Pina Ciarcia. Protagonisti gli alunni delle classi II della Primaria ( ultima classe in cui ha operato l’insegnante) che si sono distinti proprio nelle discipline matematiche. Antonio Indresano, classe II A, Carlotta Di Leo, classe II B, Rocco Inglese, classe II C, Aristide Abruzzese, classe II “Maria Pia Landi”. Questi i bambini premiati alla presenza delle autorità scolastiche e dell’Amministrazione comunale di Grottaminarda, rappresentata dal Vicesindaco Antonio Vitale che, nel ricordo commosso della Maestra Pina Ciarcia, si è congratulato con le piccole stelle della matematica ma anche con le famiglie e con la scuola che seguono ed incentivano al meglio i giovanissimi talenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Piccola stella matematica”: premio in ricordo di Pina Ciarcia

