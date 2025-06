Picchio under 16 | missione rimonta contro la Spal nei playoff

Il Picchio Under 16 è chiamato a un’impresa che fa battere il cuore! Dopo la sconfitta 2-0 nell’andata contro la Spal, i ragazzi di Francesco Monaco hanno la possibilità di riscrivere la storia. In un contesto dove le giovani promesse del calcio italiano cercano di emergere, questa rimonta potrebbe segnare non solo il loro cammino, ma anche l’inizio di una nuova era per il club. La determinazione di questi giovani atleti è contagiosa!

Missione disperata ma non impossibile. Gli under 16 del Picchio allenati dal tecnico Francesco Monaco è l’unica formazione ancora in corsa nei playoff di categoria. I bianconeri nel match d’andata delle semifinali disputato in casa domenica al Picchio Village sono usciti sconfitti contro la Spal con un pesante 2-0 e adesso nella sfida di ritorno dovranno cercare di ribaltare la situazione per provare a tenere vive le possibilità di conquistare la finale. Sfortunato il primo duello che si è risolto in favore degli estensi grazie alle reti trovate, una per tempo, da Minotti e Infantocci. Il primo posto ottenuto al termine della regular season con 54 punti ha lanciato i bianconeri verso l’attuale serie di spareggi nazionali che adesso purtroppo si è momentaneamente complicata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Picchio under 16: missione rimonta contro la Spal nei playoff

