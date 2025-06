Picchia ragazzo per rubargli lo scooter poi fugge in mare | 15enne arrestato dopo inseguimento a Mondello

Un sabato sera da film a Mondello: un 15enne, dopo aver picchiato un ragazzo per rubargli lo scooter, ha tentato una fuga disperata tuffandosi in mare. Un inseguimento mozzafiato che mette in luce un fenomeno preoccupante tra i giovani: la violenza e la criminalità giovanile stanno diventando sempre più diffuse. Questo episodio solleva interrogativi su come prevenire tali comportamenti e proteggere le generazioni future. Cosa sta accadendo nella nostra società ?

Aveva i poliziotti alle calcagna e così, dopo aver lanciato per terra lo scooter che aveva appena rubato, si è tuffato in acqua nella vana speranza di riuscire a scappare. È successo sabato sera a Mondello dove gli agenti di polizia, dopo un inseguimento che si è concluso in mare, hanno arrestato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Picchia ragazzo per rubargli lo scooter, poi fugge in mare: 15enne arrestato dopo inseguimento a Mondello

