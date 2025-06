Piazzale Roma a marzo la segnalazione inascoltata | Quell' albero cadrà

Un albero caduto in piazzale Roma ha scatenato preoccupazioni tra i cittadini, che avevano già segnalato anomalie. Questo episodio solleva interrogativi sul monitoraggio e la manutenzione del verde urbano, un tema sempre più centrale nelle città moderne. Con l’aumento degli eventi estremi, è fondamentale mettere in sicurezza gli spazi pubblici. La prevenzione non è solo responsabilità delle istituzioni, ma di tutti noi: ogni segnalazione conta!

Il disastro di ieri pomeriggio in piazzale Roma poteva essere evitato? Le indagini sono appena agli inizi, il Comune ha assicurato che no, non erano emerse criticità. Ma man mano che passano le ore alcuni cittadini e utenti della piazza segnalano che dubbi su quell'albero esistevano.

Leggi anche Albero crollato in Piazzale Roma a Venezia, molto grave la giovane mamma - Un dramma inaspettato ha colpito Piazza Roma a Venezia: un albero secolare è crollato, travolgendo una giovane mamma di 39 anni.

«L'avevo segnalato a metà marzo: su Facebook ho postato la foto dell'albero inclinato, chiedendo al Comune di Venezia cosa aspettasse a puntellarlo, ma non ...

Rimbalza sui social il post di un utente: «Non ha spazio per le radici, è pericoloso». Il Comune assicura che non fossero mai emerse criticità, ma la pianta si è spezzata in assenza di vento ...

