Piazza Tienanmen 36 anni dopo Hong Kong | commemorazioni sono vietate

A 36 anni dalla tragedia di Piazza Tienanmen, Hong Kong si trova a fare i conti con un silenzio implacabile. Le commemorazioni vietate parlano di una libertà in declino, mentre la memoria collettiva fatica a emergere. In un contesto globale in cui i diritti umani sono sempre più sotto pressione, la storia continua a insegnarci: il ricordo è un atto di resistenza. Rimanere in silenzio potrebbe essere la scelta più pericolosa.

Hong Kong, 3 giu. (askanews) - Alla vigilia del 36esimo anniversario della sanguinosa repressione delle proteste di piazza Tienanmen a Pechino (1989), il capo del governo di Hong Kong, John Lee, ha messo in guardia contro qualsiasi commemorazione pubblica, affermando che "qualsiasi attività deve essere conforme alla legge". "Indipendentemente dal giorno, tutte le attività devono rispettare le leggi e non violarle. Le forze dell'ordine affronteranno qualsiasi violazione nel rispetto della legge", ha sottolineato Lee, che in merito al nuovo direttore dell'Ufficio di collegamento di Pechino a Hong Kong, Zhou Ji, sottolinea come sia una persona "umile" e "pragmatica". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Piazza Tienanmen 36 anni dopo, Hong Kong: commemorazioni sono vietate

Segui queste discussioni sui social

Sta passando la #targaflorio da sotto casa mia, ma tutto ciò che sia #inquinante, #rumoroso e getti ombre di presenza di attività illecite, non mi interessa..Lo #sport come la #politica, la #antimafia come lo #antagonismo, le #manifestazio… Leggi la discussione

Il Bruscello.#teatro #spettacolo #bruscello #montepulciano #attori #costumi #piazza #blog #visioni Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Piazza Tienanmen 36 anni dopo, Hong Kong: commemorazioni sono vietate

libero.it scrive: Hong Kong, 3 giu. (askanews) - Alla vigilia del 36esimo anniversario della sanguinosa repressione delle proteste di piazza Tienanmen a Pechino (1989), il capo del governo di Hong Kong, John Lee, ha ...

Tienanmen, 26 anni fa le proteste e il massacro degli studenti

Come scrive rainews.it: La protesta La protesta in piazza Tienanmen era iniziata un mese e mezzo prima, il 15 aprile, quando, dopo la morte Hu Yaobang, ex-capo del Partito comunista e sostenitore di riforme democratiche ...

Piazza Tienanmen: libero dopo 27 anni l'ultimo detenuto

Come scrive rainews.it: In Cina l'ultimo detenuto fra i manifestanti di Piazza Tienanmen del 1989, sarà liberato il 15 ottobre. L'uomo ha oggi 55 anni e sarebbe fisicamente molto debole e malato. Condividi Dopo 27 anni ...