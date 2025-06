Piazza dei Miracoli | 250 bambini ' Ambasciatori di Bellezza' per la giornata finale di ' Pisa Patrimonio e Umanità'

Un girotondo di 250 bambini ha animato Piazza dei Miracoli, trasformandosi in veri e propri ambasciatori di bellezza. Questo evento segna la conclusione di un percorso educativo che celebra il patrimonio culturale di Pisa, sempre più al centro di iniziative per sensibilizzare le nuove generazioni. L’evento non è solo una festa, ma un invito a tutti noi a valorizzare e proteggere il nostro straordinario patrimonio. Un futuro luminoso inizia con i piccoli gesti!

Un girotondo sul prato di piazza dei Miracoli per abbracciare idealmente il Sito Unesco di Pisa. Così i 250 bambini di alcune scuole primarie di Pisa hanno festeggiato oggi, 3 giugno, l'evento conclusivo di un percorso di formazione per conoscere meglio la Piazza del Duomo e il suo valore di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Piazza dei Miracoli: 250 bambini 'Ambasciatori di Bellezza' per la giornata finale di 'Pisa Patrimonio e Umanità'

Due cavalli volanti 'atterrano' in Piazza dei Miracoli - Due cavalli volanti, Arcturus e Sun, atterrano in Piazza dei Miracoli a Pisa, regalando un'esperienza magica e surreale.

