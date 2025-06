Piazza Croci parcheggio sotterraneo dove c' era Villa Deliella | c' è un progetto di 12 imprese

Un'idea innovativa sta prendendo forma a Piazza Croci, dove un gruppo di imprenditori ha presentato un progetto ambizioso per un parcheggio sotterraneo. Questo intervento non solo risolverebbe il problema della sosta, ma ridarebbe vita a una zona storicamente ricca di bellezza, dove un tempo sorgeva la Villa Deliella. Un passo verso un futuro sostenibile e moderno, che potrebbe dare nuova linfa al nostro patrimonio culturale. Sarà il primo tassello di un cambiamento più ampio?

Un gruppo di imprenditori che fa parte di Ance Palermo ha presentato all'amministrazione comunale un progetto per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo in project financing in piazza Crispi, conosciuta anche come piazza Croci, dove un tempo sorgeva Villa Deliella, capolavoro del Liberty. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Piazza Croci, parcheggio sotterraneo dove c'era Villa Deliella: c'è un progetto di 12 imprese

Segui queste discussioni sui social

FOTO | #Piazza di #spaccio in 'allestimento' vicino alla #chiesa di #Caivanonews/2025/05/piazza-spaccio-allestimento-vicino-chiesa-caivano/ Leggi la discussione

Sta passando la #targaflorio da sotto casa mia, ma tutto ciò che sia #inquinante, #rumoroso e getti ombre di presenza di attività illecite, non mi interessa..Lo #sport come la #politica, la #antimafia come lo #antagonismo, le #manifestazio… Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Dal museo al parcheggio sotterraneo: quale futuro per Villa Deliella? CLICCA PER IL VIDEO

Si legge su ilsicilia.it: Cosa si potrà realizzare a Villa Deliella e nelle immediate vicinanze? Parola agli assessori Giuliano Forzinetti e Maurizio Carta.

Parcheggio sotterraneo da 300 posti e museo del Liberty dove c'era Villa Deliella, c'è il progetto preliminare

Secondo palermotoday.it: L'ufficio Pianificazione mobilità sostenibile del Comune ha emesso il documento di fattibilità. Si tratta di un atto che precede l'inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche. Dalla stima su ...

Parcheggio no, anzi forse sì: lo zigzag su Villa Deliella

Scrive msn.com: Prima l’autorizzazione temporanea a parcheggio a raso, poi le polemiche in seguito ai nostri articoli, segue la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione. Poco dopo, giunge notizia di un ...