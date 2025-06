Piazza Affari chiude in rialzo | indice supera i 40mila punti bene Stellantis e Stm

Piazza Affari segna un importante rialzo, superando i 40.000 punti e trainata da Stellantis e STM! Questo trend positivo arriva in un momento in cui gli investitori cercano segnali di stabilità nel mercato globale. L'interesse per le azioni tecnologiche cresce, e con un valore scambiato di oltre 3 miliardi di euro, la ripresa è palpabile. Riuscirà questo slancio a mantenere il ritmo? Scoprilo nei prossimi giorni!

Ha chiuso in rialzo Piazza Affari, con l'indice in crescita dello 0,23% a 40.074 punti, riportandosi sopra la soglia dei 40mila punti attorno alla quale oscilla da oltre 5 sedute. In ripresa gli scambi, per oltre 3 miliardi di euro di controvalore, inferiori però ai 5,72 registrati lo scorso 30 maggio. In ribasso a 97 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 0,4 punti il rendimento annuo italiano al 3,49%, mentre quello tedesco ha chiuso invariato al 2,52%. Il mercato ha premiato oggi Stm (+3,44%), insieme ai rivali europei, e Stellantis (+2,58%), in attesa dei dati sulle vendite in Italia in maggio, diffusi poi a borsa chiusa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Piazza Affari chiude in rialzo: indice supera i 40mila punti, bene Stellantis e Stm

Leggi anche Dividendi a pioggia su Piazza Affari il 19 maggio, 15 miliardi per gli investitori - Il 19 maggio si preannuncia come una data memorabile per gli investitori della Borsa italiana, con un "dividendo a pioggia" che distribuirà circa 15 miliardi di euro.

Se ne parla anche su altri siti

Piazza Affari chiude in rialzo, Ftse Mib guadagna lo 0,34% nonostante calo di Tim; Borse oggi in diretta | Piazza Affari chiude piatta nonostante il balzo di Tenaris e le banche; Borse europee in cauto rialzo, Piazza Affari inclusa. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Piazza Affari chiude in parità, Ftse Mib a 39.990 punti

Si legge su msn.com: Si porta di nuovo sulla parità Piazza Affari a circa un'ora dalla chiusura, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,02% a 39.990 punti e il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi che si manti ...

Piazza Affari chiude in parità: Ftse Mib a 39.990 punti, Btp-Bund sotto i 100

quotidiano.net scrive: Si porta di nuovo sulla parità Piazza Affari a circa un'ora dalla chiusura, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,02% a 39.990 punti e il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi che si manti ...

Borsa: Milano chiude in rialzo, +0,23%

Riporta quotidiano.net: Piazza Affari ha chiuso la seduta i rialzo. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,23% a 40.074 punti.