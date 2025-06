Piazza Affari chiude in parità Ftse Mib a 39 990 punti

Piazza Affari si stabilizza, chiudendo in parità con l'indice Ftse Mib a 39.990 punti. Questo scenario riflette una cautela tipica dei mercati in cerca di stabilità. Con il differenziale Btp-Bund sotto i 100 punti, gli investitori sembrano ottimisti, nonostante un contesto globale instabile. Un dato interessante: il rendimento dei bond italiani scende al 3,48%, suggerendo che il mercato sta premiando la sicurezza. Riuscirà questa tranquillità a durare?

Si porta di nuovo sulla parità Piazza Affari a circa un'ora dalla chiusura, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,02% a 39.990 punti e il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi che si mantiene sotto quota 100 punti assestandosi a 97,7 punti. In calo di 1,9 punti il rendimento annuo italiano, che scende al 3,48%, mentre quello tedesco cede 2,2 punti al 2,5%. Sugli scudi Stm (+2,21%) insieme ai rivali europei, seguita da Amplifon (+1,83%), Prysmian (+1,63%), Leonardo (+1,34%) e Stellantis (+1,2%) in vista delle vendite di auto in Italia in maggio. Acquisti anche su Eni (+0,73%), favorita dal rialzo del greggio, Iveco (+0,68%) e Italgas (+0,64%).

