Pianifica una fuga d’amore taglia il braccialetto elettronico ed evade | arrestato patteggia

Una fuga d'amore che si trasforma in incubo. A Lecce, un uomo decide di seguire il richiamo del cuore, tagliando il braccialetto elettronico per riavvicinarsi alla donna che aveva maltrattato. Ma la sua scelta avventata lo porta dritto dietro le sbarre. Questo episodio mette in luce un trend inquietante: la difficoltà di molti nel rispettare le regole imposte dalla giustizia, a discapito della sicurezza personale e altrui. Cos'è davvero l'amore? Sc

LECCE - Taglia il braccialetto elettronico per raggiungere la donna che l’aveva denunciato per maltrattamenti e dalla quale avrebbe dovuto tenersi alla larga in ragione del divieto di avvicinamento imposto dall’autorità giudiziaria. Non solo. Nel farlo, evade i domiciliari ai quali si trova. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Pianifica una fuga d’amore, taglia il braccialetto elettronico ed evade: arrestato, patteggia

