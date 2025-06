piana colline e inquinamento test al terreno con le mutande

...in un trend sempre più attuale: la sostenibilità e la salvaguardia dell'ambiente. Oggi, dalle 17 al Chiosco GreenUp42, scopriremo se il nostro terreno è davvero sano. Il 'Mutanda test' non è solo innovativo, ma accende i riflettori su pratiche agricole ecosostenibili. Saperlo potrebbe cambiare il volto della nostra agricoltura. Non perdere l'occasione di essere parte di questo evento: il futuro della nostra terra ti aspetta!

Parola ai tessuti. Saranno resi noti oggi dalle 17 al Chiosco GreenUp42, nel Parco della Piana, i risultati del ’Mutanda test’ promosso alcuni mesi fa con il seppellimento di indumenti intimi in cotone in diverse zone del territorio sestese per valutare la bontà o meno, in chiave agricola e non solo, del terreno a Sesto. L’appuntamento si inserisce nellla festa di chiusura del progetto InTerra realizzato nell’ambito del più ampio contenitore HUMUS - Healthy Municipal Soils di Anci Toscana. "Durante l’evento conclusivo – spiega l’assessora all’ambiente Beatrice Corsi – dovranno essere portate le mutande che avevamo interrato a novembre nell’area di Quinto gestita da Il Binario ma anche in diversi punti della Piana, in qualche area della collina, in alcuni giardini scolastici e anche in giardini privati per chi aveva aderito all’iniziativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it