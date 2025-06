Photoshop arriva anche su Android con strumenti di editing avanzati

Photoshop sbarca su Android, portando il potere del fotoritocco direttamente nel palmo della mano! Con la beta di Photoshop Mobile, gli utenti possono finalmente accedere a strumenti avanzati e intelligenza artificiale per trasformare le proprie immagini ovunque si trovino. In un’epoca in cui il contenuto visivo è re, questa novità rappresenta un passo avanti entusiasmante per i creativi in movimento. Siete pronti a liberare la vostra creatività ?

Adobe lancia la beta di Photoshop Mobile per Android, un app ricca di intelligenza artificiale e strumenti avanzati.

