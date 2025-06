phisikk du role – spegniamo la luce agli haters

Un episodio drammatico scuote il panorama mediatico: il prof. Addeo, dopo aver subito l’onta delle critiche e degli insulti, ha tentato di togliersi la vita. Questo triste evento ci ricorda quanto le parole possano ferire e quanto sia importante mettere un freno all'odio online. La notorietà non è sempre una benedizione: è fondamentale riflettere sulle conseguenze del bullismo digitale e sull'impatto che può avere su vite fragili. Facciamo sentire la nostra voce contro l’odio!

Il prof. Addeo ha tentato il suicidio, intento fortunatamente non riuscito per tempestivo intervento di carabinieri e pronto soccorso. Taddeo sembra non aver retto alla cospicua notorietà che si era ritagliato per aver vomitato orribili auspici di morte all'indirizzo dell' incolpevole figliola settenne della presidente del Consiglio. Il mestiere dell'hater è quello di professore di tedesco negli istituti superiori italiani. Si supporrebbe, pertanto, di avere a che fare con persona dotata di strumenti culturali adeguati e di certificazioni d'idoneità a svolgere una funzione decisiva nel processo di formazione dei giovani cittadini italiani (sic!).